Тимошенко: мене завжди критикують за сукні та Міністерство оборони

Уряд у 2010 році збільшує фінансування сфер оборони та безпеки до 38,7 млрд. грн. проти 35,2 млрд. грн. у 2009 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік.

«Мене завжди критикують за сукні та Міністерство оборони – дві такі крайнощі. За Міністерство оборони я хотіла б окремо сказати - наскільки необгрунтованою є ця критика. В цьому році ми рекордний обсяг видатків на оборонне замовлення для нашої оборонної промисловості заклали і витратимо реально. Це буде обсяг, який дасть можливість підтримати в кризу всі підприємства оборонного комплексу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, видатки в обсязі 38,7 млрд. грн. здійснюватимуться за рахунок загального, спеціального та стабілізаційного фондів бюджету. «Якщо люди, які критикують за те, що уряд не підтримує оборонний комплекс, вивчають цифри, то хотілось би, щоб вони професійно оцінювали цю роботу. В 2010 році ми збільшуємо на 3,5 мільярди видатки. Скільки ще потрібно збільшити? Може забрати у школярів, у охорони здоров’я, з культури і віддати на те, щоб ще відмили там 50% грошей, купуючи продукти харчування в 3-4 рази дорожче, ніж вони коштують на ринку?», - поцікавилась вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також звернула увагу на те, що бюджет за останні роки недоотримав більше 2 млрд. доларів від реалізації через підприємство «Укрспецекспорт» надлишкового майна Міністерства оборони. «З 2009 року, коли змінилося керівництво Міністерства оборони, ми побудували систему чесного продажу надлишкового майна через відкриті аукціони, через залучення всіх можливих покупців, через відсутність будь-яких посередників, коли відмивалися величезні фінансові ресурси, це буде публічно, чітко, і без будь-яких дорікань з боку контролюючих органів», - вважає глава уряду.

«Можливо армія фінансується не так потужно, як нам хотілося б, але значно більше, ніж в попередні докризові роки», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, За даними глави правління Центру воєнної політики та політики безпеки Євгена ШЕЛЕСТА, у проекті бюджету на 2010 рік Кабмін передбачив на потреби оборони 8,248 млрд. грн. за загальним фондом та 4,486 млрд. грн. за спеціальним – усього 12,734 млрд. грн. На думку експерта, мінімальний оборонний бюджет повинен становити 20 млрд. грн.

14 вересня у Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що передбачений Кабінетом міністрів оборонний бюджет на 2010 рік призведе до “повного руйнування” армії.

“Мінімальна потреба Збройних сил на наступний рік складає 19,8 млрд. грн. Нормальна потреба, яка забезпечить відновлення боєздатності та розвиток армії, повинна становити 32,4 млрд. грн. Якщо дадуть менше, ніж 19,8 млрд., то це призведе до повного руйнування Збройних сил України”, - сказав начальник прес-центру Генштабу Сергій КУЗЬМІН.

Він констатував, що у бюджеті цього року на статтю “Реформування і розвиток ЗСУ” за загальним фондом було виділено коштів у 6 разів менше, ніж у минулому. На підготовку найбільш боєздатної функціональної компоненти – Об’єднаних сил швидкого реагування – скорочення фінансування склало у 5,3 рази. Комплектування армії військовослужбовцями контрактної служби профінансовано у 4,3 рази менше, ніж у 2008 році.