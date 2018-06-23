У 2010 році уряд пропонує більше грошей дати Президенту і менше – Верховній Раді

Чиновники найвищих органів влади не планують обмежувати себе у витратах на “самоутримання”... Проект бюджету є лише предметом торгу між учасниками бюджетного процесу?..

Скільки влада в наступному році планує потратити сама на себе? Усе виглядає так, що витрати на утримання себе можновладці й не думають скорочувати. Навпаки, для платників податків пропонується збільшити загальну вартість Верховної Ради, Президента й Кабінету Міністрів шляхом підвищення витрат на їх забезпечення.

Як випливає з законопроекту про державний бюджет на 2010 рік, датований 11 вересням 2009 року за №31-06010-3-4/6370, планується їх збільшення (усі витрати віднесені до загального фонду) приблизно на 0,05 млрд. грн. – (загалом 1,680 млрд. грн.).

Якщо не брати до уваги сам факт зростання таких витрат у час закликів до “затягнути паски” й “жити відповідно до доходів”, то сума збільшення не є значущою. Найцікавішою виглядає зміна розподілу ресурсів між гілками влади. Так, витрати на утримання апарату Верховної Ради планується скоротити приблизно на 0,177 млрд. грн. (0,501 млрд. грн.), Кабінету Міністрів – збільшити на 0,034 млрд. (0,308 млрд.). А ось фінансування Державного управління справами (читай Президента України) пропонується збільшити на 0,192 млрд. грн. (0,871 млрд.).

На парламент, навпаки, коштів піде менше. Факт зменшення фінансування Верховної ради пояснила прем`єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона заявила, що з 1 січня 2010 року удвічі буде скорочено заробітну плату народним депутатам.

Проте без пояснень залишилося збільшення витрат на утримання Президента України.

Політолог Віктор Небоженко висловив думку, що документ з таким розподілом витрат на забезпечення діяльності органів влади є лише предметом торгу між учасниками бюджетного процесу.

Згідно з проектом, наприклад, запропоновано збільшити приблизно на 0,056 млрд. грн. (до 0,277 млрд.) витрати на медичне обслуговування можновладців і фінансової підтримки санаторно-курортних закладів ДУСі. Якщо це ще можна пояснити бажанням відновити здоров’я й сили після тривалих боїв за електорат, то знайти обґрунтування для зростання суми на виготовлення державних нагород і пам’ятних знаків більш як у 22 рази (загалом майже 0,012 млрд. грн.) досить складно. Мабуть, нагороджуватимуть тих, хто кував перемогу на виборах…

Серед пропозицій також збільшення на забезпечення діяльності Президента України порівняно з поточним роком майже на 0,02 млрд. грн. (загалом 0,134 млрд.).

Політолог Андрій Єрмолаєв вважає, що перекіс на користь Президента чи виконавчої влади є інструментом зміни порядку функціонування влади, оскільки зменшення фінансових можливостей Верховної Ради відбивається на можливостях депутатського корпусу, фінансуванні заходів від імені парламенту, забезпеченні поточної діяльності парламенту. “Ці дані відверто свідчать про те, що центром влади стане Президент, тому що більше фінансових можливостей – це насправді більше непрописаних повноважень, адже гроші – це завжди влада”, – каже Єрмолаєв.

З наведених цифр очевидним є факт, що в наступному році чиновники найвищих органів влади не планують обмежувати себе у витратах на “самоутримання”. Пригадується старий радянський анекдот на тему “ми жили добре, а будемо жити ще краще”.

Дмитро Бобесюк