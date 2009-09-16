Лідери Російської громади Криму вийшли з Партії регіонів

Керівництво Російської громади Криму (РГК) ухвалило рішення про вихід з Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба РГК.

Відповідно до повідомлення, 15 вересня в Сімферополі відбулося позачергове засідання президії Російської громади Криму, на якій було розглянуто ситуацію, що склалася в Кримській республіканській організації Партії регіонів. Президія РГК розцінила рішення політради Партії регіонів про виключення голови кримської організації Партії регіонів Василя КИСЕЛЬОВА з партії "як розправу над тими, хто створював Партію регіонів у Криму, хто зберігав її в найскладніші для партії 2004-2005 роки, розправу на догоду кон`юнктурникам, які перебувають при владі в Криму".

У зв`язку з цим президія Російської громади Криму підтримала рішення голови РГК Сергія ЦЕКОВА, голови виконкому РГК Олега СЛЮСАРЕНКА і члена президії РГК Лариси ЧУЛКОВОЇ про вихід з Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні джерела в політраді Партії регіонів повідомили УНІАН, що президія політради Партії регіонів виключила В.КИСЕЛЬОВА з партії.

За словами співрозмовника агентства, В.КИСЕЛЬОВА виключили "за порушення положень і вимог статуту Партії регіонів і завдання шкоди репутації партії".

Крім того, президія політради вирішила відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради Партії регіонів.