Шуфрича і Жванію примирила гулянка в Главреді (фоторепортаж)

Учора ввечері біля ресторану “Дольче” на Грушевського не можна було протовпитися крізь затори чорних лімузинів. Віп-персони поз’їжджалися на тусовку, яка офіційно називалася “Презентація холдингу “Главред–Медіа”. Подарунки й солодкі промови винуватцям дійства – Олександру Третьякову та працівникам структур, що входять до холдингу, – привезли колишній прем’єр-міністр Юрій Єхануров, голова ЦВК Ярослав Давидович, чільні “нашоукраїнці” В’ячеслав Кириленко, Юрій Павленко, колишній та нинішній міністри з надзвичайних ситуацій Давид Жванія й Нестор Шуфрич, комуністи Георгій Крючков та Олександр Голуб, колишній керівник Секретаріату Президента Олег Рибачук, екс-Голова Верховної Ради Іван Плющ, лідер УНП Юрій Костенко, лідерка “Віча” Інна Богословська, скромний автор помаранчевої концепції революції 2004 року Ярослав Лесюк, “регіонал” Тарас Чорновіл, “бютівець” Андрій Шевченко та інші особи з різних політичних фронтів, журналісти й просто масовка.

Новостворений холдинг охоплює сайти glavred.info, vip-ua.com, stars.glavred.info, видання “Телекритика”, новий україномовний щотижневик “Главред” та газету “Новую” (вийшов тільки перший номер). До холдингу також входять (частинами) “Известия в Украине”, телеканал “City”, телеканал “Кіно”.

Гості розважалися, пили вино, слухали виступи одне одного, а також дотепні коментарі ведучого Романа Скрипіна. Дійство завершилося аукціоном, на який виставили торт “Жовтий запорожець”. Його купив Олег Рибачук, який викинув 5000 гривень. Тарас Чорновіл нашкріб лише 2500 гривень, головний редактор “Главреда” Віктор Шлинчак – 4000. Гроші, як заявила представниця холдингу Юлія Лимар, пішли на новорічні іграшки в дитбудинки.

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Фото Сергія Світлицького (УНІАН) та Главреда