У Черновецького придумали заставити київські двори парковками у 2-3 поверхи

Київська міська державна адміністрація вивчає можливість облаштувати прибудинкові території киян безкоштовними наземними кількаповерховими паркінгами із залученням коштів автовласників, що проживають у розташованих поруч будинках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Ми розробляємо ще один напрямок в парковочному бізнесі – дворова або народна парковка. Багатьом мешканцям не подобаються припарковані у дворах машини… Ми зараз починаємо розробку цієї програми, і, я думаю, що через місяць ми будемо готові її попередньо презентувати і провести громадські слухання», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, для роботи над програмою залучено Спілку автомобілістів.

І.КІЛЬЧИЦЬКА зазначила, що цей досвід зараз реалізовується у Москві. Крім того, вона підкреслила, що на сьогодні влада Києва змушена вирішувати проблему паркування у такий спосіб, але це тимчасовий захід. За словами І.КІЛЬЧИЦЬКОЇ, в багатьох районах Києва підземні паркінги будувати вже просто неможливо, оскільки підземні площі зайняті, наприклад торгівельними центрами. А крім того, будівництво підземних паркінгів є дуже дорогим, а треба враховувати нинішню економічну кризу.

«Таким чином, найближчі 3-5 років ми змушені будемо орієнтуватися, що парковки будуватимуться наземні. Це конструкції, як в Москві, у два-три поверхи. Тема потрібна і цікава, і ми за неї взялись», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На запитання, чи будуть ці парковки безплатними для мешканців будинків двору, в якому її буде зведено, І.КІЛЬЧИЦЬКА відповіла: «Безплатно, але облаштування, ймовірно, за рахунок автомобілістів, що проживають в цих будинках».