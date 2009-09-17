КС отримав скаргу Ющенка на приватизацію Одеського припортового

Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпорядження Кабінету міністрів про приватизацію Одеського припортового заводу в 2009 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.

Зокрема, Президент просить КС розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабміну від 3 грудня 2008 року № 1517-р «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році» в частині визначення таким, що підлягає продажу в 2009 році, державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

Разом з тим прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року – незважаючи на Указ Президента.

***Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.