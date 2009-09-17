КС отримав скаргу Ющенка на приватизацію Одеського припортового
Подання передано на вивчення
Сьогодні до Конституційного Суду України надійшло подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо розпорядження Кабінету міністрів про приватизацію Одеського припортового заводу в 2009 році.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КС.
Зокрема, Президент просить КС розглянути питання щодо конституційності розпорядження Кабміну від 3 грудня 2008 року № 1517-р «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акцій (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2009 році» в частині визначення таким, що підлягає продажу в 2009 році, державного пакета акцій відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод».
Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційне подання передано на вивчення в Секретаріат Суду.
Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".
Разом з тим прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року – незважаючи на Указ Президента.
***Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.
Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.