Ющенко: газову угоду з Росією можна переглянути у будь-який момент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що газову угоду України з Росією можна змінити «у будь-який момент».

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляється на сайті глави держави.

«Договір можна переглянути у будь-який момент», - заявив Президент без додаткових роз’яснень.

За його словами, газовий договір перекреслює кілька базових принципів, і якщо Росія від цього виграла, то Україна лише програла. При цьому В.ЮЩЕНКО додав, що «відповідальність за це несе уряд, і ці помилки були фатальними».

«Я не думаю, що угода, яка базується на таких неринкових принципах, додала хоч якоїсь стабільності у питанні газових поставок до Європи», – наголосив глава держави.

В.ЮЩЕНКО також висловив підтримку планам державної компанії НАК «Нафтогаз України» здійснити погашення або своп єврооблігацій на 500 млн. дол.

Як зазначив Президент, згідно з договором, Україна отримує за транзит газу менше, ніж будь-яка інша європейська країна. Такі умови призвели до збитків «Нафтогазу» - компанії, через газотранспортну систему якої здійснюються поставки газу до Європи - на 33 млрд. грн. (3,9 млрд. дол.), що змусило її шукати зовнішнього фінансування, сказав В.ЮЩЕНКО.

«Якби нам лише вдалося підвищити тарифи на транспортування газу через територію України, принаймні до того найнижчого рівня, який сьогодні платять країни Європи, -- «Нафтогаз України» отримав би додатково 2,5 млрд. дол. США», - сказав В.ЮЩЕНКО. «Нафтогазу потрібно дати шанс», - підкреслив Президент.