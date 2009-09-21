Чиновник з Вишневого брав не хабарі, а “гроші на зберігання”

Києво-Святошинський районний суд визначив як запобіжний захід утримання під вартою протягом двох місяців першого заступника міського голови Вишневого Володимира СТУЖУКА, якому висунуто звинувачення в хабарництві. Як передає кореспондент УНІАН, кілька суддів, які мали розглядати цю справу, взяли самовідвід.

Раніше УНІАН повідомляв, що В.СТУЖУКА затримано при отриманні хабара в розмірі 2,5 млн. грн. Місто Вишневе знаходиться в адміністративно-територіальних межах Києво-Святошинського району.

На судовому засіданні було зачитано службову характеристику на В.СТУЖУКА за підписом міського голови Вишневого Анатолія ГОШКА. Мер Вишневого вважає затриманого “професіоналом високих організаційних якостей, який неодноразово нагороджувався відзнаками за досконале виконання службових обов’язків”.

Лінія захисту, яку обрали адвокати підозрюваного будується на тому, що "він узяв гроші на відповідальне зберігання".