Проросійські організації погрожують не підтримати Януковича на виборах

Проросійські партії й організації, які добиваються відставки «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА з посади спікера Верховної Ради Криму, не підтримуватимуть лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах, якщо він не погодиться з їх вимогами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказано в поширеному сьогодні прес-службою партії «Союз» відкритому листі представників партій «Союз» і «Руський блок», громадських організацій «Громадянський актив Криму», «Російська громада Криму» й низки інших менш відомих в автономії сил до лідера ПР.

Автори документа відзначають, що якщо на попередніх виборах глави держави вони підтримували В.ЯНУКОВИЧА, то сьогодні через А.ГРИЦЕНКА не можуть консолідуватися навколо лідера Партії регіонів.

«Та частина кримської організації Партії регіонів, яка одержала змогу мовити на весь півострів від вашого імені і представники якої обіймають вищі посади в кримській автономії, фактично прикривається вашим іменем для того, щоб монопольно розпоряджатися Кримом у власних корисливих інтересах», - сказано в листі до В.ЯНУКОВИЧА.

«Якщо на 1 липня ми готові були підписати політичну угоду про створення координаційного центру з підтримки вашої кандидатури на пост Президента України, то нині через позицію, яку займає А.ГРИЦЕНКО й куратор Криму від вашої партії, ми змушені переглянути свою позицію», - заявили автори звернення до лідера ПР.

«Доти, доки Партія регіонів і ви (ЯНУКОВИЧ) особисто конкретними кроками, у тому числі і в кадровій політиці всередині партії, не дасте зрозуміти нам і нашим виборцям, що Партія регіонів як і раніше стоїть на тій же платформі, яку ми всі відстоювали на президентських виборах 2004 року, ми не маємо ні морального, ані політичного права на якусь іншу позицію», - додали вони.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня А.ГРИЦЕНКО повернув групі депутатів-опозиціонерів документи з вимогою скликати позачергову сесію для розгляду питання про його відставку й звіту Ради міністрів автономії. Спікер послався на те, що папери підготовлено з порушенням регламенту.

16 вересня депутати-опозиціонери блокували президію ВР Криму, проте спікер з трибуни за декілька хвилин провів чергове пленарне засідання. Питання порядку денного його прихильники прийняли «пакетом», без обговорення. Опоненти А.ГРИЦЕНКА вважають, що засідання пройшло з грубими порушеннями регламенту.