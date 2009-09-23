Ющенко запропонує Генасамблеї ООН створити центр по боротьбі з піратами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на 64-й сесії Генеральної асамблеї ООН виступить з ініціативою про створення центру по боротьбі з піратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник Головної служби з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Президента Микола ТОЧИЦЬКИЙ.

«Президент України вносить в ході цієї Генеральної асамблеї конкретні пропозиції по боротьбі з піратством», - сказав він.

Зокрема, повідомив він, Президент пропонуватиме створити на Африканському континенті окремий центр по боротьбі з цим явищем

За словами М.ТОЧИЦЬКОГО, це буде центр по збору інформації і розробки планів по боротьбі з піратством.

Крім того Президент також пропонуватиме провести в рамках 64-ї сесії Генеральної асамблеї ООН окреме засідання з цього питання.

М.ТОЧИЦЬКИЙ повідомив, що сьогодні відбудеться зустріч В.ЮЩЕНКА з Генеральним секретарем 64-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, в ході якої обговорюватиметься це питання.

При цьому він зазначив, що тема боротьби з піратством є надзвичайно важливою для українського суспільства з огляду на те, що сьогодні близько 70 тис. українських громадян працюють в тих чи інших компаніях.

Крім того, за його словами, лише за останні 9 місяців цього року біля берегів Сомалі було захоплено понад 30 українських моряків.