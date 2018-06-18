Чому насправді ПР блокує Верховну Раду?

Партія регіонів продовжує блокувати Верховну Раду, незважаючи на численні заяви про необхідність якнайскорішого голосування за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів. “Регіонали" пояснюють свої дії незгодою змінити процедуру голосування з електронної на персональну, бо, мовляв, окремі члени їхньої фракції перебувають у лікарнях. Спікер Володимир Литвин має своє пояснення: ряд народних депутатів від ПР просто не хочуть голосувати за цей законопроект. Лідер комуністів Петро Симоненко вважає блокування трибуни спробою зірвати президентські вибори. Чому ж “регіонали" насправді блокують роботу парламенту? З таким запитанням ми звернулися до експертів і депутатів різних фракцій.

Віктор Небоженко, політолог:

РЕГІОНАЛИ БУЛИ Б ДУЖЕ РОЗЧАРОВАНІ, ЯКБИ ЗАВТРА ЦЕЙ ЗАКОН ПРИЙНЯЛИ

Усе, що відбувається в українській політиці, треба розглядати через призму президентської кампанії.

Партія регіонів зараз у дуже тяжкому становищі. Їм треба висувати Віктора Януковича, але у вельми вузькій ніші: Москва вимагає, щоб він був проросійський, православний і трохи за російську мову. Але після скандалу й конфузу в Криму, коли стало зрозуміло, що для ПР влада важливіша за російську мову (це добре відчули всі російськомовні організації Криму), їм важко отримати великий електорат. Звідси – упор на соціальну демагогію. Вони хочуть розбавити жорсткий імідж, який їм нав’язує Кремль, соціальною окрасою, зробити Януковича захисником. Їм не так потрібне прийняття цього закону, як боротьба за цей закон. Вони готові боротися за так звані “соціальні стандарти”, проти бідності – до закінчення президентської кампанії. Думаю, “регіонали” були б розчаровані, якби завтра цей закон справді прийняли, а післязавтра за рахунок інфляції він був реалізований.

ПР – це партія дуже багатих людей. У нас узагалі у фракціях мало бідних депутатів. Але “регіонали” – дуже багаті. А їх змушують урочисто голосувати, причому стоячи. Уявляєте, директори заводів, фабрик, мільйонери, мультимільйонери будуть змушені підніматися й промовляти: “Я за підвищення соціальних стандартів”... У себе на підприємстві, насамперед... І ці 60–70 осіб із ПР, які активно уникають голосування щодо соціальних стандартів, – не просто люди, котрі ніяк не можуть доїхати до ВР, вони не хочуть брати на себе відповідальність, бо відразу ж доведеться реалізовувати цей закон у себе на підприємствах. А жоден бізнесмен під час кризи не підніматиме зарплату, а навпаки – знижуватиме її та звільнятиме робітників.

Основна причина конфлікту у Верховній Раді: у Партії регіонів сформувалася сильна антисоціальна група, яка не хоче, аби цей закон стосувався їхніх підприємств. Ось і уникають голосування.

Михайло Погребінський, політолог:

ПР БОЇТЬСЯ УХВАЛЕННЯ БЮДЖЕТУ

Понад усе Партія регіонів не хоче прийняття бюджету... Зазвичай не хочуть ухвалення бюджету урядові фракції, оскільки це дає можливість у ручному режимі розподіляти гроші. Напевне, у “регіоналів” є підстави остерігатися: якщо буде змінено режим голосування чи якщо вони не заблокують парламент, бюджет може бути прийнято. У ПР бояться використання закладених у бюджет ідей під час виборчої кампанії. Дуже важко переконувати свій електорат у тому що, саме вони, Партія регіонів, захищають інтереси регіонів, якщо в бюджеті буде прописано (уперше в сучасній українській історії) посилення місцевого самоврядування, насамперед фінансового. “Регіони” під час своєї роботи могли десять разів щось зробити в цьому напрямку, але так нічого й не зробили. А “вона працює”... І дає гроші місцевому самоврядуванню, тобто йде шляхом, заявленим ПР.

У ПР заявляють, що БЮТ не хоче голосувати за підвищення стандартів персонально – мовляв при електронному голосуванні картками є шанс, що деякі представники БЮТ візьмуть і проголосують проти побажань свого керівництва разом з ПР. Це абсолютно фантастичне пояснення.

Ми маємо дивну ситуацію, коли БЮТ і ПР помінялися місцями. Якщо ми звикли, що популізм – справа Юлії Володимирівни: роздати людям тисячу гривень і т.д., – то зараз бачимо, як нібито відповідальні люди, менеджери й власники підприємств із ПР займаються тим, що в ситуації, коли грошей немає взагалі, вимагають удвічі чи втричі підвищити соціальні стандарти. Це абсолютно популістська, безвідповідальна політика.

Ксенія Ляпіна, народний депутат, НУ–НС:

КОЛИ Є СПІЛЬНІ ФІНАНСОВІ ІНТЕРЕСИ, БЮТ І ПР ДУЖЕ ШВИДКО ДОМОВЛЯЮТЬСЯ

Це фактично розіграш піару, який вигідний обом кандидатам у Президенти – Тимошенко і Януковичу. Для Януковича важливо продемонструвати себе щирим опозиціонером, який бореться за права народу до останньої краплі крові.

БЮТ і ПР дружно голосували за виділення неіснуючих емісійних грошей нібито на Євро-2012. На це в них вистачило і політичної волі, і бажання домовитися. Тобто коли є спільні фінансові інтереси, вони дуже швидко домовляються. Це саме було й щодо закону про вибори Президента. Усе ж інше вони блокують, аби продемонструвати свою боротьбу.

Тимошенко веде ту саму політику, тільки з іншого боку. Вона не шукає компромісів, а намагається створити робочу атмосферу, аби розблокувати ВР – фактично ілюструє своє головне виборче гасло (“Вона працює”. – Авт.). Їй дуже вигідно виділятися на тлі непрацюючого парламенту.

Учора було очевидно, що Партія регіонів відмовлялася від голосування, бо в них самих не вистачало голосів. Якщо порахувати тих, хто висловив готовність голосувати за проект, то маємо: ПР, Блок Литвина, комуністи, група “За Україну”, частина фракції НУ–НС. Цієї кількості голосів було б достатньо, щоб ухвалити за основу законопроект Зарубинського. Але голосування було зірвано тільки тому, що формат голосування був персональний. “Регіонали” порахували свої багнети й зрозуміли, що навіть за підтримки з боку інших політичних силам, їхніх голосів не вистачить.

Юрій Мірошниченко, народний депутат, ПР:

ДЕЯКІ ЛЮДИ З ПР У ЛІКАРНІ, ДЕЯКІ – В ОФІЦІЙНИХ ВІДРЯДЖЕННЯХ, КУДИ ЇХ НАПРАВИЛА ВР

Причину блокування ВР оголошено вже давно. Вона стосується корекції – наголошую, не підвищення, а корекції – показника як прожиткового мінімуму, так і мінімальних зарплат і пенсій у зв’язку з подорожчанням життя в Україні. Хоча б на коефіцієнт інфляції, відповідно до вартості споживчого кошика, який дає людям змогу фізіологічно вижити.

Щодо вчорашнього й сьогоднішнього блокування – воно стосується процедурних питань. Учора намагалися робити маніпуляції шляхом зміни форми голосування, шляхом намагання шантажувати Партію регіонів. Це відбувалося на тлі того, що ми розблокували трибуну й намагалися організувати, аби це питання було поставлене й проголосоване.

Сьогодні збиралася Погоджувальна рада. Ми намагалися переконати колег, що не треба маніпулювати способом голосування. Маніпулювання й нечесна гра полягає в тому, що наші колеги всюди намагаються піаритися з тезою – начебто ПР не хоче сама голосувати за ці законопроекти. При тому вони знають, що деякі люди з ПР у лікарні, деякі – в офіційних відрядженнях. У спікера є ця статистика. Ми тоді кажемо: шановні, якщо ви наполягаєте на поіменному голосуванні – нема проблем, але не можна виносити це питання, завчасно не погодивши час, щоб люди мали шанс прибути, навіть якщо вони хворі чи у відрядженнях, куди Верховна Рада їх сама відправила. Маніпуляції нам непотрібні

Якщо не погодяться голосувати сьогодні, ми в будь-якому разі голосуватимемо завтра. Шансів спекулювати на блокуванні парламенту ми не дамо.

Олександр Голуб, народний депутат, КПУ:

НЕРОБОЧИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДНАКОВОЮ МІРОЮ ПОТРІБЕН І ПР, І БЮТ

Людям байдуже, яким чином будуть проголосовані соціальні закони. Їм головне – аби були вирішені їхні питання і щоб держава надала їм реальну допомогу.

Дві найбільші фракції в парламенті, які представляють потужний капітал, не зацікавлені у вирішенні цього питання. Вони зацікавлені робити на ньому політичний галас і передвиборчі агітки. Коли будуть запроваджені підвищені соціальні стандарти, саме представники великого капіталу потерпатимуть і втратять частину своїх надприбутків. Ось чому відбувається блокування роботи ВР. Логіки в тому, що для вирішення цього питання треба блокувати ВР, – абсолютно немає.

Це гра ПР і БЮТ. Неробочий парламент однаковою мірою потрібен обом партіям. Ми бачили: коли треба було домовлятися щодо вигідних їм питань, скажімо, про 10 мільярдів на Євро-2012, вони прийшли й проголосували. Така сама ситуація потрібна зараз. Але вони навіть не захотіли підпускати до трибуни конкурентів – представників решти політичних сил у парламенті, тому що контролюють найбільші медійні ресурси в Україні й мають можливість доносити інформацію до виборців.

Думаю, блокування буде періодичним. ВР збиратиметься й прийматиме деякі законопроекти. Але конструктивної і спрямованої роботи в парламенті до кінця президентської кампанії не варто очікувати.

Валерій Писаренко, народний депутат, БЮТ:

У ПР У БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ НЕ ВИСТАЧИТЬ ГОЛОСІВ

Якщо навіть голосувати за законопроект щодо підвищення соціальних стандартів із заплющеними очима, без карток і без ЗМІ, – усе одно в Партії регіонів забракне голосів. Це означає, що метою є не закон. Мета – це президентські вибори.

Уявімо навіть, що сталося диво і ПР проголосувала... Що далі? На чому далі піаритися Партії регіонів?

Зрозуміло, що цей закон не працюватиме, він не має економічного обґрунтування. Тож навіть якщо він буде прийнятий, то не буде закладений в основу бюджету. Це потрібно кардинально змінювати бюджет, план надходжень податків і т.д.

Для ПР немає сенсу сьогодні приймати такий законопроект. Відразу постане питання: а що робити далі? А далі стратегії немає... У них одна стратегія, і вона триватиме до самих виборів.

Опитувала Анна Ященко