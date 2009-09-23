Суд зупинив дію указу про призначення київського губернатора

Окружний адміністративний суд Київської області зупинив указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА про призначення Віктора ВАКАРАША головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомило джерело в оточенні позивача, за позовом якого суд ухвалив відповідне рішення. Рішення адмінсудом було ухвалено 22 вересня за позовом мера міста Українка Павла КОЗИРЄВА до Президента України, повністю задовольнив цей позов і зупинив дію указу Президента.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню.

За словами співрозмовника агентства, “виходячи з ухвали суду В.ВАКАРАШ не має більше права підписувати будь-які документи і знаходитися в кабінеті голови Київської облдержадміністрації”.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Київської ОДА залишалася вакантною після призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату Президента 19 травня.

20 червня джерело в уряді повідомило УНІАН, що між прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО та В.УЛЬЯНЧЕНКО узгоджена кандидатура В.ВАКАРАША на посаду губернатора Київської області.

Водночас 22 липня Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що уряд запропонував Президенту призначити на посаду губернатора Київської області мера міста Українка (Київська обл.) Павла КОЗИРЄВА.

18 вересня Президент своїм указом призначив В.ВАКАРАША головою Київської облдержадміністрації.

У Кабміні після цього заявили, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО не підписувала подань на ці призначення. “Уряд на своїх засіданнях не обговорював ці кандидатури, відповідні кадрові питання не включалися до порядку денного і рішення ухвалені не були”, - наголошувалося у повідомленні.