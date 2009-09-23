Лідер російської Партії свободи про Грузію, Севастополь, Тимошенко і нафту

Голова центральної ради російської Партії Свободи Юрій БЄЛЯЄВ переконаний, що Росія веде агресивну політику проти України.

Таку думку один із лідерів російської опозиції висловив сьогодні в Одесі.

«Вся політика Росії відносно України побудована агресивно, за принципом: «Якщо ви не робитимете так, як нам треба, вам буде погано», - сказав Ю.БЄЛЯЄВ.

«Що ще потрібно доводити після недавніх заяв президента Росії МЕДВЕДЕВА? – поставив риторичне питання російський політик. - Це ж явне втручання у внутрішні справи України».

При цьому він висловив переконання: «І вони продовжуватимуть таку політику. У них немає іншого виходу». «Щоб утриматися при владі їм потрібний черговий конфлікт, і одним із потенційних конфліктних моментів Росії і України стає питання статусу міста Севастополя», - припустив Ю.БЄЛЯЄВ.

Неважко помітити, сказав лідер Партії Свободи, що «російські ЗМІ постійно нагнітають ситуацію проти України: по телебаченню йдуть постійні передачі проти України, а також Грузії. Явно йде підготовка до чогось дуже серйозного. І я думаю, що йдеться про Севастополь, тому що це сама больова точка».

Російський політик переконаний, що «сценарій Севастополя для України достатньо реальний. Там знаходиться російська військово-морська база і маса зброї. І навіть існує версія, що на цій чорноморській базі є ядерна зброя, що заборонено відповідними угодами - ядерна зброя не може зберігатися в чужій країні».

Поділився Ю.БЄЛЯЄВ також своїми політичними прогнозами відносно результатів майбутніх виборів Президента України. «Думаю, що Президентом України стане Юлія ТИМОШЕНКО. У мене є така упевненість, тому що вона дуже вольова жінка, і працює тільки на перемогу», - заявив він.

При цьому політик додав, що у разі обрання Президентом Юлія ТИМОШЕНКО не повинна стати «другим ПУТІНИМ». Лідер Партії Свободи нагадав, що «ПУТІН теж починав як патріот. Але потім всі побачили, до чого це привело».

Ю.БЄЛЯЄВ піддав критиці агресивну зовнішню політику Кремля у зв`язку з військовими діями проти Грузії, заявивши про неприпустимість втручання у вирішення внутрішньогрузинських проблем: "це їхня територія - нехай роблять, що хочуть. Не варто посилати російських хлопців, щоб гинути там».

Лідер Партії Свободи також констатував, що «95% російських підприємств стоять, а удаване благополуччя держави залежить тільки від ціни на нафту. Варто їй знизитися - і держава звалиться. А може, навіть раніше, ніж ціна на нафту».

Довідка УНІАН. Ю.БЄЛЯЄВ народився 10 грудня 1956 р. у Ленінграді. Ветеран Російського руху, колишній депутат законодавчих зборів Санкт-Петербурга. З початку 2001 - лідер Партії Свободи. Герой Республіки Сербської, має 5 поранень. Автор декількох публіцистичних і науково-популярних книг з питань політики і правознавства.

Ю.БЄЛЯЄВ упевнений, що незабаром Російський національний рух прийде до влади, і тоді він зможе "виїхати на дачу, вирощувати там картоплю". Зараз Ю.БЄЛЯЄВ є членом оргкомітету Першого об`єднувального з`їзду Російської радикальної опозиції, проведення якого заплановане на 2 жовтня у Києві.