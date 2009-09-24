Партія регіонів категорично проти продажу ОПЗ

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що очолювана ним політична сила виступає категорично проти продажу Одеського припортового заводу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це він заявив журналістам, відповідаючи на запитання про позицію регіоналів стосовно ймовірного продажу ОПЗ,

За словами В.ЯНУКОВИЧА, “вже зараз готуються відповідні матеріали для того, щоб обгрунтовано відстоювати цю позицію в судовому порядку”.

“Це принципово. Адже цілком можливим є наступний варіант. Зараз, у період кризи, важливе для держави підприємство може бути продане фактично за безцінь. Причому, частина коштів піде до державного бюджету, а частина - на так званий «відкат», - пояснив лідер Партії регіонів.

Він висловив припущення. що “у результаті ж всі ці кошти підуть на втілення в життя однієї мети - проведення виборчої кампанії нинішньої прем’єрки”.

“Тож цілком логічно, що такого розвитку ситуації навколо Одеського припортового ми допустити не можемо. Категорично”, заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс має відбутися через 75 днів після його оголошення.

17 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якими передбачено проведення приватизації ВАТ « Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, незважаючи на указ Президента.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва виносив ухвали, що забороняють ФДМУ проводити конкурс із приватизації ОПЗ, за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ « Азот » (Черкаси).