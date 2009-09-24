Тимошенко пообіцяла не оскаржувати результати виборів Президента

Юлія Тимошенко не оскаржуватиме підсумки виборів Президента України, які відбудуться в січні 2010 року.

З такою обіцянкою вона виступила в ефірі Полтавського телебачення. "Якщо народ вибере свого Президента, і це буде не Юлія Тимошенко, я абсолютно чесно і спокійно прийму вибір людей", - сказала вона.

Тимошенко підтвердила, що своїм основним суперником на президентських виборах вважає главу Партії регіонів Віктора Януковича.

Эхо Москвы