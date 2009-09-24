Ющенко завершив візит до США і летить до Києва
Глава держави провів низку зустрічей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив візит до США і відбув до Києва.
Про це повідомляє офіційний сайт глави держави.
Як повідомляв УНІАН, у Нью-Йорку Президент України взяв участь у роботі 64-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.
З трибуни ООН В.ЮЩЕНКО поінформував світову спільноту про пріоритети внутрішньої та зовнішньої політики України, хід демократичних перетворень у нашій країні, висловив низку ініціатив.
Крім участі у заходах у рамках сесії генеральної Асамблеї ООН, В.ЮЩЕНКО провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав та організацій, зустрічі з представниками американських ділових кіл, політиками, представниками української та єврейської громад.