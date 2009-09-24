У Ющенка пояснили, чому не віддали «Артек» Тимошенко

Міжнародний дитячий центр «Артек» досі перебуває у сфері управління Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Держуправсправами Ігор ТАРАСЮК сьогодні журналістам у Києві.

««Артек» ми не передали тому, що відповідну постанову Кабінету міністрів про передачу «Артека» не було узгоджено з Державним управлінням справами», - сказав І.ТАРАСЮК.

Як повідомляв УНІАН, взимку керівництво “Артека” заявило, що в державному бюджеті України на 2009 рік не передбачено фінансування на утримання центру. Крім того, керівництво “Артека” заявило про постійні спроби захоплення земель дитячого центру, ринкова вартість яких становить близько 1 млрд. доларів.

31 січня уряд схвалив зміни до держбюджету-2009 про виділення 60 млн. грн. на придбання путівок до “Артека” і виділило з резервного фонду 35 млн. грн. на забезпечення центру.

Крім того, Кабмін передав МДЦ “Артек” зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.