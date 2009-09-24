Янукович пропонує взагалі відключити систему «Рада»

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що парламент має змінити спосіб голосування за всі законопроекти, якщо він змінив спосіб голосування щодо законопроектів по підвищенню соцстандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні під час погоджувальної ради.

За його словами, парламент, змінивши спосіб голосування за законопроекти щодо соцстандартів, зробив все, аби ці закони взагалі не були ухвалені. «Якщо ви вважаєте, що цей закон потрібно голосувати руками, то давайте голосувати все руками… Давайте відключимо систему «Рада» і будемо голосувати всі рішення руками, і не будемо відокремлювати один закон», - сказав він. В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що фракція ПР не відступиться від першочерговості розгляду законопроектів про підвищення соцстандартів. В той же час, зауважив він, якщо працює система «Рада», то всі голосування мають відбуватися виключно картками.