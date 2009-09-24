У фракції Януковича - бунт?

В парламенті є голоси для здіснення кадрових призначень в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Погоджувальної ради лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

За його словами, якщо фракція Партії регіонів не має можливості голосувати за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів, то розгляд цього питання треба перенести, а сьогодні розглядати кадрові питання та розпочати процедуру розгляду проекту державного бюджету на 2010 рік.

«У нас є голоси, щоб робити кадрові призначення в уряді», - заявив він.

У свою чергу, лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО заявив, що фракція не підтримає зміну способу голосування за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

«Ми не повинні бути під диктатом однієї, навіть найбільшої, фракції Верховної Ради», - наголосив він.

Також М.МАРТИНЕНКО, звертаючись до керівництва фракції Партії регіонів (на засіданні Погоджувальної ради присутні Віктор ЯНУКОВИЧ, Олександр ЛАВРИНОВИЧ, Олександр ЄФРЕМОВ – УНІАН) запитав, чи відповідає дійсності інформація про те, що народний депутат В’ячеслав БОГУСЛАЄВ із фракції ПР від імені підприємців заявив, що не голосуватиме за законопроекти щодо підвищення соціальних стандартів.

Крім того, лідер фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ також заявив, що очолювана ним фракція не голосуватиме за зміну процедури голосування за законопроекти стосовно підвищення соцстандартів. Він зазначив, що фракція Блоку Литвина готова працювати по законопроектах, що передбачені порядком денним, визначеному на Погоджувальній раді в понеділок.