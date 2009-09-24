Тимошенко підказує Януковичу хороший передвиборний хід

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА із закликом повернути в державну власність резиденцію "Межигір’я".

Про це прем`єр-міністр заявила, виступаючи увечері в прямому ефірі ТК "Місто" в Полтаві.

За словами прем`єра, її шокує ставлення колишніх керівників країни до держвласності.

"Чому в нас кожен чиновник, який іде з посади, забирає щось із собою... А тут забрали цілу державну резиденцію, де приймали іноземних гостей, президентів інших країн, забрали 140 гектарів історичного культурного заповідника", - сказала прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО закликала В.ЯНУКОВИЧА у разі реєстрації його кандидатом на пост Президента України повернути "Межигір’я".

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня 2009 року Кабінет міністрів України вирішив повернути в державну власність резиденцію "Межигір’я", де проживає екс-прем`єр-міністр, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ. Уряд вирішив допрацювати текст позовної заяви, котра подаватиметься до судів з метою повернення в держвласність резиденції "Межигір’я".

16 вересня Кабмін надав резиденції "Межигір’я" статусу історико-культурного заповідника.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що на законних підставах проживає у приватному будинку на території резиденції «Межигір’я». Раніше Київський апеляційний господарський суд визнав законним відчуження державної резиденції "Межигір’я" і передачу її в приватну власність.

17 вересня перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що Верховний суд України найближчим часом розгляне позовну заяву уряду, що стосується повернення урядової резиденції “Межигір’я” в державну власність.