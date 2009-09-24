Рейтинги Януковича і Тимошенко пішли вгору – дослідження

Президентські рейтинги Віктора ЯНУКРОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО підвищилися, порівняно з серпнем поточного року, а рейтинг Арсенія ЯЦЕНЮКА знизився. Про це свідчать результати національного щомісячного дослідження «Омнібус» (Omnibus), проведеного компанією TNS в Україні у вересні 2009 р.

Згідно з результатами дослідження, які передано УНІАН, президентські рейтинги основних конкурентів такі: В.ЯНУКОВИЧ - 21,4%, Ю.ТИМОШЕНКО – 14,2%, А.ЯЦЕНЮК – 9,1%.

Порівняно з результатами дослідження «Омнібус», проведеного в серпні 2009 р., спостерігається явна динаміка зростання й зниження рейтингу тих або інших фаворитів президентських перегонів.

Лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ продовжує залишатися лідером і підвищив свій рейтинг на 2,2% (у серпні він набрав 19,2%). Позитивним зростанням відзначився й рейтинг Ю.ТИМОШЕНКО – він зріс на 3,1% (показник за серпень – 11,1%). А ось рейтинг третього фаворита перегонів – А.ЯЦЕНЮКА – впав із 11,1% до 9,1%. Таким чином, якщо ще місяць тому А.ЯЦЕНЮК вийшов із Ю.ТИМОШЕНКО на один рівень, то зараз між ними відчутний розрив – 5%.

Решта учасників боротьби за президентський пост залишилася на колишніх позиціях і коливання їх рейтингу, порівняно з минулим місяцем, незначні. Так, діючий Президент Віктор ЮЩЕНКО набирає 2,8% (аналогічний показник у серпні – 3%); нинішній спікер парламенту Володимир ЛИТВИН має незмінний рейтинг – 3,7%; лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО також залишається в межах трьох відсотків (рейтинг у серпні й вересні відповідно 2,7% і 3,1%).

Якщо «відкинути» тих респондентів, які рішуче відмовляються скористатися своїм правом голосу, ще не визначилися в своїх симпатіях або ж їм важко відповісти, а таких людей у сукупності набирається 21%, то В.ЯНУКОВИЧ отримує в першому турі виборів Президента України приблизно 32%, Ю.ТИМОШЕНКО – 21,3%, А.ЯЦЕНЮК – 13,6%.

Таким чином, можна спостерігати досить схожий розподіл голосів.

Щодо рівня довіри до політиків дослідження показало, що В.ЯНУКОВИЧУ як політику довіряють 27,4% респондентів і 66% не довіряють. Порівняно з попереднім місяцем, він дещо покращив показники, підвищивши на піввідсотка довіру до себе й навпаки, знизивши на 1% недовіру.

Схожа ситуація й у Ю.ТИМОШЕНКО: їй стали довіряти майже на два відсотки більше – рівень довіри зріс із 22,9% (у серпні) до 24,8% (у вересні). Тоді як число тих, хто не довіряє, зменшилося з 71,4% до 70,1%.

Водночас, довіра до А.ЯЦЕНЮКА впала на 1% і на сьогоднішній день становить 25,4%, а число тих, хто не довіряє зросло до 63,2%. Крім того, А.ЯЦЕНЮК має найбільшу кількість тих, хто не визначився щодо довіри до нього. Якщо стосовно В.ЯНУКОВИЧА і Ю.ТИМОШЕНКО не визначилися по п`ять відсотків, то у А.ЯЦЕНЮКА аналогічний показник становить 11,3%.

Всього було опитано 1200 респондентів віком 16-75 років, польовий етап - із 3 по 10 вересня.

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