Регіонал Скудар: Юрій Бойко? – я такого не знаю

Депутати-підприємці від Партії регіонів не виступають проти ухвалення законопроектів про підвищення соціальних стандартів. І категорично заперечують, що вони протестували проти цього, посилаючись на те, що регіонал Михайло Папієв (автор одного з соціальних законопроектів) не має анінайменшого уявлення, яке це – нараховувати реальні зарплати реальним людям.

В`ячеслав Богуслаєв на брифінгу у Верховній Раді заявив, що особисто він голосуватиме за підвищення соціальних стандартів, оскільки всі законопроекти, які передбачають такий захід, в першу чергу стосуються зарплат учителів, медиків та інших низькооплачуваних співробітників бюджетної сфери, а не робітників підприємств, які належать регіоналам, чиї зарплати і без того досить високі.

На доказ останнього твердження Юхим Звягільський, як він сказав «від імені колективу шахти імені Засядька», заявив, що середня зарплата персоналу на шахті складає 3250 гривень. Середні зарплати робітників забою і прохідників – 5400-5600. На думку Звягільського, гроші на підвищення соціальних стандартів у держави є, треба тільки розумно розподілити наявні ресурси. Наприклад, Звягільський запитав, чому на ці цілі не пішли кредити МВФ?

Дані про ресурси, якими розпоряджається держава, доповнив і Богуслаєв, заявивши, що його підприємству не повернули 57 мільйонів ПДВ, а це – місячний фонд заробітної плати, уточнив бізнесмен.

Проте абсолютно чудову крапку в брифінгу поставив третій його учасник – регіонал Георгій Скудар. У відповідь на прохання журналістів прокоментувати звернення лідера федерації працедавців регіонала Юрія Бойка до керівництва ПР з проханням не приймати закон про підвищення соцстандартів, яке нібито, мало місце, Скудар заявив: «Юрій Бойко? – я такого не знаю». Після цього Звягільський заявив, що брифінг закінчено і швиденько забрав колегу подалі від мікрофонів.