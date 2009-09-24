Бютівець каже, що отримати "Героя України" коштує $5 мільйонів

Народний депутат від БЮТ Андрій СЕНЧЕНКО зареєстрував у парламенті законопроект, яким передбачено прозорішу процедуру відзначення державними нагородами.

Про це сам А.СЕНЧЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За словами А.СЕНЧЕНКА, розробити зміни до чинного закону "Про державні нагороди України" його спонукало те, що "сьогодні процедура представлення до державної нагороди є непрозорою, а тому викликає недовіру у суспільстві, породжує негативні чутки серед населення, а надання нагород перетворилося на інструмент заохочення потрібних осіб та своєрідну подяку за певні послуги, а інколи - на спосіб заробітку".

Як зазначив депутат, розроблений законопроект передбачає публічність процедури нагородження, "унеможливлює факти корупції та суб’єктивізму при нагородженні". З цією метою А.СЕНЧЕНКО, зокрема, пропонує оприлюднювати на офіційному сайті Президента України біографічні дані, подання, нагородний лист, у якому конкретно вказуються заслуги особи, яка нагороджуються, текст указу про її нагородження. Крім того, депутат пропонує удосконалити перелік державних суб’єктів подання до нагородження та упорядкувати процедуру подання кандидатур, а також пропонує відмінити всі пільги, пов’язані з державними нагородами.

"Така процедура створить значні складнощі для тих, хто хоче на цьому заробити", - сказав А.СЕНЧЕНКО.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відомо йому скільки "неофіційно" пропонують за отримання тієї чи іншої державної нагороди, депутат сказав: "Важко сказати, все це робиться негласно. Але я, наприклад, знаю одного діяча кучмівських часів, який через ланцюг посередників отримав нагороду за 5 мільйонів доларів - "Герой України". При цьому А.СЕНЧЕНКО повідомив, що у 2003 році цю нагороду отримало 16 осіб, у 2004 - 41, у 2005 - 17, у 2006 - 20, у 2007 - 22, у 2008 - 14 і "за підсумками трьох кварталів" 2009 - 19 осіб.

Згадуючи про нагородження народних депутатів, А.СЕНЧЕНКО зазначив: "Не хочу говорити за всіх колег по парламенту, але нагороджують, скажімо так, "за активність при блокуванні", за "правильне" голосування, за голосування з іншою політичною силою "проти своїх". При цьому він зауважив, що йому практично невідомі факти, коли депутати отримували нагороду за досягнення в законотворчості.

Також А.СЕНЧЕНКО повідомив, що, працюючи в парламенті протягом двох скликань, він жодного разу не чув і не брав участі в засіданнях парламентських комісій, які б висували і розглядали кандидатури на нагородження. Більше того, проаналізувавши Регламент ВР, він не побачив там пункту, яким би передбачалось кому-небудь, в тому числі й спікеру, делегування таких повноважень.