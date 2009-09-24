Як українці оцінюють вимогу ПР збільшити соцстандарти (опитування)

Дві третини українців вважають, що законопроект Партії регіонів стосовно збільшення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати є популістським кроком перед виборами. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного „Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики.

Згідно з результатами дослідження, так вважає переважна більшість українців - 72,6%. При цьому 18% опитаних дотримується думки, що поява цього законопроекту обумовлена турботою про людей. Не змогли визначитися - 9,4%.

При цьому лише половина тих, хто збирається голосувати за Віктора ЯНУКОВИЧА, - 50% - вважають, що цей законопроект Партії регіонів обумовлений турботою про людей. Водночас 35% прихильників претендента на посаду Президента В.ЯНУКОВИЧА дотримуються думки, що це є популістським кроком перед виборами. 15% не змогли визначитися.

69-92% прихильників інших політиків вважають цей законопроект Партії регіонів популістським кроком перед виборами.

Більш як три чверті громадян - 77,9% - вважають, що блокування Партією регіонів Верховної Ради не приносить користі ані країні, ані людям. Протилежної думки дотримується лише 9,3% опитаних, не змогли визначитись 12,8%. При цьому 52% прихильників В.ЯНУКОВИЧА дотримуються думки, що блокування Партією регіонів роботи ВР не приносить користі країні та людям. 27% вважають, що приносить користь, 21% не змогли визначитись.

Переважна більшість - від 81% до 93% - прихильників інших претендентів на посаду Президента вважають, що блокування Партією регіонів роботи ВР не приносить користі ні країні, ні людям.

Опитування проводилося 10–16 вересня 2009 року. Вибіркова сукупність репрезентує доросле населення України й охоплює всі регіони країни. За місцем проживання опитано 1200 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки без врахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±2,9%.