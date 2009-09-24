Вечірнього засідання ВР не буде

У Верховній Раді України сьогодні не буде вечірнього пленарного засідання, оскільки депутати від фракції Партії регіонів продовжують блокувати роботу парламенту і не сприйняли жодної пропозиції для розблокування роботи ВР.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, у фракції Партії регіонів достатньо голосів, аби ухвалити законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

В той же час, на думку М.ТОМЕНКА, виходячи із ситуації, яка склалася, існує дві проблеми: або фракція Партії регіонів не здатна зібрати всіх свої депутатів, або у фракції є ті депутати, які не хочуть голосувати за ухвалення цього документу.

М.ТОМЕНКО наголосив, що таким чином фракція Партії регіонів зробила все, аби заблокувати роботу ВР.

«Україна вже декілька місяців чекає на Партію регіонів. Тож доведеться ще один день почекати, може, вони розблокують парламент», - сказав віце-спікер.

При цьому М.ТОМЕНКО зауважив, що якщо робота парламенту буде заблокована і завтра зранку, то представники фракцій знову зберуться на засідання Погоджувальної ради для знаходження компромісу.