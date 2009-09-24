Москаль ще й приплачує за право працювати головним міліціонером Криму?

За місяць роботи на посаді заступника міністра внутрішніх справ України – начальника Головного управління МВС України в Автономній Республіці Крим Геннадій МОСКАЛЬ не одержав жодної копійки, зате вніс до каси ГУМВС України в АР Крим гроші в сумі три тисячі гривень, про що додається довідка.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань зв`язків з громадськістю ГУ МВС, відзначивши, що «обіцянку про роботу на безоплатній основі начальник ГУ МВС України в АР Крим виконав, крім того, сплатив за використання ним майна ГУ МВС України в АР Крим».

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня Г.МОСКАЛЬ заявив, що Партія регіонів намагається позбавити його повноважень народного депутата України й посади начальника Кримської міліції – заступника міністра внутрішніх справ.

За його даними, 10 вересня Регламентний комітет Верховної Ради підготував документи до суду про примусове позбавлення Г.МОСКАЛЯ депутатських повноважень. Матеріали перед направленням до суду має підписати Голова ВР України.

Г.МОСКАЛЬ вважає неправомірним рішення Регламентного комітету позбавити його депутатських повноважень до розгляду позову у справі Анатолія МОГИЛЬОВА, звільненого Кабінетом Міністром від посади начальника Кримської міліції. Г.МОСКАЛЬ заявив, що 19 серпня Кабмін призначив його начальником міліції автономії – заступником МВС, а вже через декілька днів Донецький окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом А.МОГИЛЬОВА, який вважає незаконним урядове розпорядження про своє звільнення. Слухання у справі призначено на 24 вересня.