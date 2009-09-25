Азаров: в Україні негативно оцінили урядовий проект держбюджету

Міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ заявляє, що в районах і областях вкрай негативно оцінили урядовий проект державного бюджету на 2010 рік.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, 24 вересня відбулася зустріч керівництва парламентської фракції Партії регіонів із мерами великих міст і головами районних, обласних рад, обраних від ПР.

Коментуючи результати зустрічі, М.АЗАРОВ сказав: «Всі виступаючі мери міст, голови районних і обласних рад вкрай негативно оцінили проект бюджету 2010 року з точки зору, перш за все, виконання бюджету 2009 року. Вони ставили цілком резонне запитання: чому уряд зараз не вирішує питання фінансування в достатньому обсязі, житлово-комунальні питання й таке інше, а будує якісь казкові проекти на 2010 рік».

Учасники зустрічі зазначили, що ухвалення бюджету в такому варіанті призведе до руйнування всієї бюджетної системи, зосередженої в районах, містах і областях, інформує прес-служба Партії регіонів.

За інформацією М.АЗАРОВА, представники місцевих рад на зустрічі в Києві ухвалили рішення звернутися до фракції ПР із вимогою не допустити ухвалення такого «нереалістичного бюджету».

Довідка УНІАН. У Верховній Раді України 15 вересня 2009 року зареєстрований проект закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», поданий Кабінетом міністрів України.

Документом пропонується визначити доходи державного бюджету України на 2010 рік у розмірі 284,692 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду – 218,868 млрд. грн., доходи спеціального фонду – 65,824 млрд. грн.

Видатки держбюджету передбачається встановити на рівні 324,272 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду – 238,520 млрд. грн., видатки спеціального фонду – 85,752 млрд. грн.

Пропонується встановити граничний розмір дефіциту держбюджету в сумі 46,748 млрд. грн., зокрема граничний розмір дефіциту загального фонду – 24,814 млрд. грн.