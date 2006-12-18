Прес-конференція в УНІАН: “Куди підуть 70 мільярдів державних коштів?”

19 грудня об 11-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Куди підуть 70 мільярдів державних коштів?”. Будуть оприлюднені рішення експертної групи, яка займалась вивченням загроз від прийняття нової редакції закону про державні закупівлі, який регламентує 70 із 160 мільярдів гривень державних коштів Бюджету України. Нагадаємо, Громадський проект «Стратегія державних закупівель» публічно звернувся до ГП ПОРА з проханням зупинити фінансово-політичний переворот, спричинений прийняттям Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти». У свою чергу, голова правління Тендерної палати України Микола Товстановський звернувся до ГП ПОРА не робити публічної кампанії за відміну закону про держзакупівлі… (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.