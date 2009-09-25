Яценюк знає, як припинити дискусію щодо способу голосування

Екс-голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК звернувся до спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА з проханням підписати розпорядження про введення в експлуатацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3».

Про це УНІАН повідомили у Громадській ініціативі «Фронт змін», яку очолює А.ЯЦЕНЮК.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, введення в дію цієї системи забезпечить особисте голосування народних депутатів на засіданнях парламенту і розблокує діяльність законодавчого органу.

«Протягом тривалого часу, - зазначив А.ЯЦЕНЮК в документі, - Верховна Рада України не може повноцінно виконувати одну зі своїх основних функцій – приймати закони, зокрема ті, які спрямовані на реалізацію та захист основних прав і свобод громадян України в соціальній, економічній, культурній та інших сферах. Особливо гостро ця проблема постала на початку цього тижня, коли мова зайшла про необхідність прийняття законів, які спрямовані на збільшення соціальних виплат громадянам України».

Лідер «Фронту змін» підкреслює, що досить довгий період у парламенті безрезультатно триває дискусія щодо способу голосування, і це також є однією з причин блокування роботи Верховної Ради України. «Крім того, слід зазначити, що прийняття Верховною Радою України без особистого голосування народних депутатів будь-яких рішень є ні що інше, як порушення Конституції України, а отже, такі акти повинні розглядатися як неконституційні», - йдеться у листі.

А.ЯЦЕНЮК нагадує, що Апарат Верховної Ради ще наприкінці 2008 року модернізував та провів сертифікацію програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3», яка передбачає голосування за допомогою сенсорної кнопки. «Разом із тим ця система й досі не введена в експлуатацію. Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, для забезпечення функціонування оновленої системи голосування необхідно лише підписати розпорядження голови Верховної Ради України. Це також підтверджується попередніми рішеннями з цього питання», - підкреслює він.