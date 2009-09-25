Тимошенко хоче "будувати національні інтереси з урахуванням позиції партнера"

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що цивілізаційний вибір України - це Європа, але при цьому країна має зберегти партнерські і взаємовигідні відносини з Російською Федерацією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в Криму на 6-му саміті Ялтинської європейської стратегії (YES).

«Україна має чіткий цивілізаційний вибір – це європейське співтовариство. Але партнерство, прагматичні, взаємовигідні, дружні відносини з Росією, як з одним з найбільших наших сусідів, - мені здається, це значуща невід`ємна частина логічного розвитку України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона зазначила, що в даний час нагнітається штучне протистояння між Україною і Росією. При цьому чинники нагнітання таких відносин знаходяться як на території України, так і РФ.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що вона є «абсолютним прихильником політики відродження «дружніх, але дуже прагматичних відносин» з Росією.

Прем`єр зазначила, що партнерство має базуватися на важливих і актуальних для двох країн питаннях. При цьому «дратівливі питання» між Україною і Росією має бути знято.

«Потрібно будувати свої національні інтереси з урахуванням позиції партнера», - сказала прем`єр-міністр.