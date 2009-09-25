У Ющенка кажуть, що старий указ про розпуск ВР відновити неможливо

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не розглядає питання про достроковий розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона назвала безпідставними коментарі про можливість відновлення дії старого указу глави держави про дострокове припинення повноважень Верховної Ради.

«Указ вичерпав свою дію після тієї дати, на яку було призначено позачергові вибори до парламенту, якщо мені не змінює пам’ять – це 27 грудня 2008 року», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Крім того, вона переконана, що на сьогодні немає серйозних ні політичних, ні правових підстав для розгляду питання щодо можливого зриву майбутніх президентських виборів.

«Є інше. Є питання політичних спекуляцій», - сказала М.СТАВНІЙЧУК.

Вона зауважила, що ухвалення нової редакції закону про вибори Президента в такому вигляді, як це було зроблено, дає підстави вважати, що тема про зрив виборів нагнітається навмисно.

М.СТАВНІЙЧУК також вважає, що рішення Конституційного Суду стосовно цього закону не буде підставою для зриву виборів. За її словами, попередній досвід виборчих кампаній в Україні свідчить про те, що всі закони про вибори оскаржуються в Конституційному Суді, і більшість з них змінюються вже в ході виборчої кампанії, що не призводило до зриву голосування.

М.СТАВНІЙЧУК повторила позицію Президента, яка полягає в тому, що вибори мають відбутись чесно, прозоро й відкрито.