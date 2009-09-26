Азаров: бюджет фінансується тільки з друкарського верстату і кредитів

Міністр фінансів тіньового уряду, член Партії регіонів Микола АЗАРОВ заявляє про великі помилки, яких припустився уряд при наповненні державного бюджету поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі телеканалу «Україна».

«Цього року бюджет у нас фінансується тільки за рахунок того, що працює друкарський верстат і здійснюються запозичення - це абсолютна правда. На сьогоднішній день ми зібрали доходів загального фонду держбюджету всього 100 млрд. грн. - це трохи більше 50%. Економіка країни обвалилася більше, ніж у будь-якій іншій країні», - заявив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що робота уряду в умовах кризи була неефективною й лише загострила ситуацію у фінансовій сфері та промисловості.

«Неефективна робота уряду наклалася на наслідки світової фінансово-економічної кризи. Відбувся, ніби, резонанс внутрішнього неефективного управління й зовнішніх чинників. Ось у чому головна причина», - заявив М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що фахівці Партії регіонів проаналізували роботу уряду й дійшли висновку, що запозичення в 2009 році відбувалися із швидкістю 500 доларів за секунду. «Наші фахівці якось підрахували, що ви позичаєте, Юліє Володимирівно, зі швидкістю 500 доларів за секунду – й на кого цей борг лягає – на наших виборців, на голих громадян», - заявив М.АЗАРОВ.

Крім того, він зазначив, що урядом надано в 2009 році держгарантій на суму понад 40 млрд. грн, тоді як бюджетом передбачено обсяг коштів для надання таких гарантій обсягом 37 млрд. грн.