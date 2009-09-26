Черновецький стверджує, що готелю у «Бабиному Яру» не буде

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що жодного будівництва на території меморіального комплексу «Бабин Яр» не буде.

Про це пише муніципальна газета “Хрещатик” з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

«У зв’язку з публікаціями в зарубіжних і вітчизняних ЗМІ, а також зверненням МЗС України в київську мерію про нібито рішення Київради про будівництво готелю на території меморіального комплексу «Бабин Яр», Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наклав вето на рішення Київради «Про затвердження Схеми розміщення готелів у місті Києві на період до 2020 року» в частині, що стосується готельного комплексу по вул. Мельникова, 52-54”, - повідомляє прес-служба КМДА.

Одночасно Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що рішенням Київради не передбачалося виділення землі, і ніякі дозволи на будівництво не затверджувались. Мова йшла виключно про затвердження схем розташування готелів при підготовці до Євро-2012.

«Поширена у вітчизняних і зарубіжних ЗМІ інформація про те, що на території «Бабиного Яру» нібито планувалося будівництво готелю, - заявив мер Києва, - є грубою провокацією. Київрада і міськадміністрація, яку я очолюю, жодного разу не ухвалювало рішень про виділення земельних ділянок поблизу національних святинь, до яких, безумовно, відноситься і меморіальний комплекс «Бабин Яр». Перш ніж ухвалювати такі рішення, ми завжди керуємось думками громадських організацій, які представляють той або інший історичний об’єкт, і думки киян».

Як зазначається у повідомленні, до джерела даного повідомлення Київська державна адміністрація пред’явить позов, у тому числі і в міжнародних судах, в разі, якщо це джерело знаходитиметься за межами України.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Київська міська рада на своєму засіданні затвердила схему розміщення готелів у Києві на період до 2020 року.

21 вересня фракція БЮТ у Київраді з посиланням на додатки до цього рішення сесії від 17 вересня заявила, що в Києві до 2020 року заплановано забудувати готелями десятки парків і зелених зон. За інформацією депутатів міськради, під загрозу «бетонування» потрапили, зокрема, «Бабин Яр», парки «Дружби народів», «Дубки», «Наводницький», «Березовий гай», територія біля Дендросаду, зелена зона біля проспекту Академіка Палладіна та інші.

Як зазначив депутат фракції БЮТ у Київраді Сергій МЕЛЬНИК, в наданих депутатам документах щодо схеми розташування готелів під час сесії була відсутня адресна програма новобудов. І лише на вимогу фракції «Блоку Юлії Тимошенко» це доповнення роздали депутатам.