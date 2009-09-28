Можливо, дострокові вибори до парламенту відбудуться 30 травня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що розробляється сценарій щодо проведення дострокових виборів до парламенту в травні 2010 року.

На цьому він наголосив в ефірі “5-го каналу” в неділю.

Він зазначив, що сьогодні “підганяється сценарій щодо проведення 30 травня виборів до органів місцевого самоврядування і заразом проведення дочасних виборів до Верховної Ради”.

За його словами, це робиться з метою “закріпити свій успіх на президентських виборах”.

Відповідаючи на запитання щодо можливості перенесення засідання парламенту України до іншого приміщення з тим, щоб парламент зміг запрацювати, В.ЛИТВИН зауважив: ”Простіше поставити проблему в іншій площині – взагалі знести Верховну Раду України”.

Він нагадав, що і в Конституції, і в Регламенті парламенту передбачено, що засідання мають проводитися тільки у будівлі Верховної Ради.

За його словами, нинішнє блокування роботи парламенту фракцією Партії регіонів “ викликає повну огиду”.