Тимошенко зустрінеться з віце-президентом Світового банку
08:39, 28 вересня 2009Політика
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Крім того, буде засідання круглого столу
Сьогодні об 11.30 відбудеться зустріч прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з віце-президентом Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Філіпом де ХУАРО.
Про це повідомляється на Урядовому порталі.
Крім того, о 14.00 під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться засідання круглого столу з вітчизняними та зарубіжними експертами-економістами.
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