Тимошенко зустрінеться з віце-президентом Світового банку

Сьогодні об 11.30 відбудеться зустріч прем‘єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО з віце-президентом Світового банку по регіону Європи та Центральної Азії Філіпом де ХУАРО.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Крім того, о 14.00 під головуванням Ю.ТИМОШЕНКО відбудеться засідання круглого столу з вітчизняними та зарубіжними експертами-економістами.