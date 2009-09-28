Симоненко вдруге одружився (фото)

Лідер комуністів Петро Симоненко одружився з Оксаною Ващенко. Про це пише газета Блік.

Церемонія відбулася у суботу в Дарницькому загсі Києва.

Через 20 хвилин (а саме стільки триває весільна церемонія) новоспечене подружжя вийшло із загсу. Ніяких поцілунків, усмішок, поздоровлень і коментарів. Оксана у прямому розумінні слова забігла в авто, а Петро Миколайович – сів біля неї на задньому сидінні. Папарацці «Бліку» помітили на його пальці скромну обручку без жодних гравіювань.

Варто відзначити, що на цьому святі було дуже мало гостей. Серед них журналісти впізнали тільки маму Оксани – теща Симоненка була дійсно щаслива і весь час посміхалася.