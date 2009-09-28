Симоненко вдруге одружився (фото)

09:32, 28 вересня 2009
Політика
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Церемонія була скромною

Лідер комуністів Петро Симоненко одружився з Оксаною Ващенко. Про це пише газета Блік.

Симоненко і Ващенко

Церемонія відбулася у суботу в Дарницькому загсі Києва.

Через 20 хвилин (а саме стільки триває весільна церемонія) новоспечене подружжя вийшло із загсу. Ніяких поцілунків, усмішок, поздоровлень і коментарів. Оксана у прямому розумінні слова забігла в авто, а Петро Миколайович – сів біля неї на задньому сидінні. Папарацці «Бліку» помітили на його пальці скромну обручку без жодних гравіювань.

Симоненко і Ващенко

Варто відзначити, що на цьому святі було дуже мало гостей. Серед них журналісти впізнали тільки маму Оксани – теща Симоненка була дійсно щаслива і весь час посміхалася.

 

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