Яценюк вважає, що Тимошенко хоче “задобрити” Москву перед виборами

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що бажання уряду продати Одеський припортовий завод є намаганням “задобрити” Москву перед виборами.

Як передає кореспондент УНІАН про це він заявив учора в Івано-Франківську на зустрічі із мешканцями міста на Вічевому майдані, відповідаючи на запитання: чи не дістанеться завод російському інвестору.

«Ми розпродали країну, - наголосив політик. – І коли я побачив, що прем’єр-міністр вирішила продати Одеський припортовий завод, я зрозумів чому. Зрозуміло чому - вибори на носі. Треба профінансувати вибори».

На його думку, «треба задобрити Росію для того, щоб мати підтримку на виборах». «Або Росію, чи Захід, - додав А.ЯЦЕНЮК. – Я не бачу різниці в цьому. А треба, в першу чергу, думати не про Москву чи Брюссель. Про Київ треба думати».

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що він вніс до ВР постанову, яка передбачає заборону приватизації всіх об’єктів в період кризи. «Тільки та країна, яка хоче дати заробити на собі, може розпродавати майно у період кризи, бо його купують за копійки, - наголосив він. – Я звернувся до Президента України, і добре, що В.ЮЩЕНКО таки почув це звернення і припинив приватизацію Одеського припортового заводу». Проте, за словами А.ЯЦЕНЮКА, «буде й далі йти боротьба за те, хто все-таки заробить гроші».

Лідер «Фронту змін» виступає за те, щоб держава контролювала стратегічні об’єкти - в першу чергу енергетичний і військово-промисловий сектор, залізниці, порти, електростанції, мережі. “На це держава повинна мати повний контроль», - підкреслив він.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, «Президент не може вранці пробудитися і думати про те, як сплять українські олігархи: і чи відключать вони тепло українцям, чи відключать газ, чи будуть працювати українські залізниці».

«Держава зобов’язана контролювати стратегічні об’єкти, - додав А.ЯЦЕНЮК. – І якщо для цього треба буде повернути ці об’єкти, я їх поверну».