Литвин: при президенті Тимошенко опозиції в Україні не буде

Опозиції в Україні не буде, якщо Президентом України буде обрано лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це заявив Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН учора на телеканалі ТВі в програмі «Наверху».

«У результаті такої перемоги опозиції не буде, тому що ті, хто сьогодні називають себе опозиціонерами, вони дружніми рядами рвонуть одразу присягати на вірність», - сказав В.ЛИТВИН.

Він вважає, що в разі перемоги на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА у нього «буде сильна опозиція». «ТИМОШЕНКО, треба віддати їй належне, може працювати до самозабуття однаково як в опозиції, так і при владі», - відзначив спікер. При цьому він додав, що до самозабуття - не означає, що ефективно.

Відповідаючи на питання про рішення Печерського районного суду Києва про заборону реклами, в якій критикується діяльність прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН висловив думку, що «це свідчить про те, що суд включився в передвиборчу кампанію». «Хто визначатиме, де добросовісна реклама, а де ні?», - запитав він. В.ЛИТВИН вважає, що вся ця ситуація свідчить про «низький рівень української політики й українського політикуму».