Тягнибок уже зібрав 3,8 млн. грн. на президентську кампанію

Голова всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олег ТЯГНИБОК уже зібрав 3,8 млн. грн. на президентську виборчу кампанію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТЯГНИБОК заявив 27 вересня у Рівному, виступаючи на кількатисячному віче на майдані Незалежності.

За словами лідера ВО «Свобода», партійні активісти уже зібрали понад 3,8 млн. грн. на підтримку свого кандидата. (Згідно з новим законодавством, для реєстрації кандидата у Президенти потрібно зібрати не менш як 2,5 млн. грн. – УНІАН).

О.ТЯГНИБОК вважає, що йому вдасться набрати на президентських виборах не менше 5% голосів виборців, що стане хорошою політичною школою і стартовим майданчиком для його команди на парламентські вибори, які, на його думку, відбудуться раніше визначеного терміну – вже наступного року, після президентських. За його словами, «Свобода», здобувши певну кількість місць у парламенті, сміливо публічно боротиметься за зміцнення української незалежності та за повернення народові награбованих олігархами його багатств.

Лідер «Свободи» закликав людей не голосувати за будь-якого з кандидатів, які знаходяться сьогодні у владі, та за так званих «технічних кандидатів», якими, на його думку, можуть стати голова Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, лідер Народного Руху України Борис ТАРАСЮК та деякі інші, які «здадуть» голоси своїх потенційних виборців на користь нинішнього Президента Віктора ЮЩЕНКА або лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ТЯГНИБОК також висловився за необхідність скасування автономії Криму та особливого статусу Севастополя, щоб таким чином ліквідувати джерело постійної напруги на півострові та уникнути серйозних загроз державній незалежності України з боку Російської Федерації та військовослужбовців її Чорноморського флоту.

Крім того, лідер ВО «Свободи» вважає, що перший державний візит новообраний Президент України має здійснити у Кишинів, щоб нейтралізувати наміри Румунії щодо України та унеможливити входження до її складу разом з Молдовою українських земель у Придністров’ї.