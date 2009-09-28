Литвин чекає юридичного висновку щодо Москаля
Спікер не знає, що робити
Питання про примусове позбавлення депутатського мандата Геннадія МОСКАЛЯ, призначеного начальником кримської міліції, буде вирішено після додаткового юридичного вивчення.
Про це заявив Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН в ефірі програми «Евгений Киселёв. Наверху» на ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.
Спікер уточнив, що разом з поданням Регламентного комітету ВР про примусове позбавлення Г.МОСКАЛЯ депутатських повноважень, він одержав і звернення самого депутата, який поінформував про те, що перебуває в стані судових розглядів щодо законності його призначення на посаду начальника ГУ МВС Криму.
«І він (Г.МОСКАЛЬ), посилаючись на відповідні норми закону, звернувся до мене з таким проханням, у зв`язку з тим, що перебуває в стані судових розбирань, то не може одночасно відбуватися два судові засідання з різних питань», - розповів В.ЛИТВИН. Спікер у зв`язку з цим звернувся до Регламентного комітету і до Головного юридичного управління Апарату ВР з проханням про правовий висновок – що робити в цьому випадку.
«Якщо вони дадуть мені висновок юридичний про те, що я повинен, незважаючи на це звернення і на вже діючий судовий розгляд, звертатися до суду, я негайно виконаю це розпорядження», - пообіцяв В.ЛИТВИН. Він уточнив, що це лише питання технічного і правового узгодження дій голови ВР у ситуації, що склалася.
Як повідомлялося, 10 вересня Регламентний комітет Верховної Ради підготував документи про примусове позбавлення депутатських повноважень Г.МОСКАЛЯ.
Раніше в Партії регіонів заявляли, що згідно з процедурою, ці матеріали перед направленням їх до Адміністративного суду має підписати Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.
Народного депутата Г.МОСКАЛЯ було призначено начальником ГУ МВС Криму – заступником міністра внутрішніх справ України 19 серпня.