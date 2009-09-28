Москаль каже, що у заступника голови СБУ “підроблений диплом”

Народний депутат, заступник міністра внутрішніх справ Геннадій МОСКАЛЬ направив прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО депутатське звернення щодо використання заступником голови СБУ Андрієм КИСЛИНСЬКИМ “підробленого диплома” під час перебування на державній службі.

Як повідомляється на сайті “Народної самооборони”, у зверненні міститься прохання доручити Головдержслужбі провести службове розслідування щодо держслужбовця 1-го рангу А.КИСЛИНСЬКОГО, який раніше працював також заступником глави Секретаріату Президента.

Крім того, відповідне звернення направлено і на ім’я генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

У повідомленні зазначається, що у відповідь на депутатське звернення Г.МОСКАЛЯ від 27 серпня 2009 року Секретаріат Президента України надав копію диплома А.КИСЛИНСЬКОГО з його особистої справи про отримання спеціальності «історик» та «викладач історичних дисциплін», датованого 30 червня 2000 року.

Г.МОСКАЛЬ зазначає, що будучи “здивованим датою видачі диплому – відповідний документ мав видаватися випускнику історичного факультету саме 16 червня 2000 року, він звернувся до архіву Київського національного університету, звідки на підставі перевірки наказів ректора на випуск студентів історичного факультету повідомили, що КИСЛИНСЬКИЙ Андрій Миколайович з 1995 до 2000 року на денному відділенні і на заочному відділенні з 1994 по 2000 рік не навчався. А диплом КВ №10359272 в 2000 році в книгах реєстрації видачі дипломів не значиться”.

Г.МОСКАЛЬ наголосив, що «державу треба рятувати від таких Остапів… вибачте Андріїв Бендерів - хронічних брехунів, які розповзлися з Секретаріату Президента по ключових посадах».

Як повідомлялося, А.КИСЛИНСЬКИЙ раніше подав до суду позов проти Г.МОСКАЛЯ з приводу оприлюднення ним інформації про те, що А.КИСЛИНСЬКИЙ “працював сутенером на початку 90-х років на трасі Луганськ-Антрацит на кемпінгу Боково-Платово”.

На сайті “Народної самооборони” розміщені документи, які стосуються цієї ситуації.

УНІАН звернувся до прес-центру СБУ за коментарем з приводу звинувачень Г.МОСКАЛЯ на адресу заступника голови СБУ А.КИСЛИНСЬКОГО.