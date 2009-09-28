Світовий банк радить Тимошенко підняти ціни на ЖКП

Світовий Банк готовий розширювати співпрацю з Україною в енергетичній сфері за умови впровадження відповідних реформ у сфері ЖКГ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент Світового Банку по регіону Європи й Центральної Азії Філіпп де ХУАРО в ході зустрічі з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Києві.

«Банк співпрацює з Україною в галузі енергетики більше 10 років, і в нас є високий рівень довіри, який потрібен для цього, тому ми продовжуватимемо розширювати наші проекти», - сказав Ф. де ХУАРО.

Він зазначив, що в України є великі можливості з реалізації програм енергозбереження.

«Україна може заощадити багато грошей шляхом покращення систем енергозбереження, й шлях до цього – збільшення тарифів. Оскільки населення повинне бачити, що цей ресурс щось коштує», - сказав він.

При цьому Ф. де ХУАРО зазначив, що Світовий Банк розглядає питання надання великих інвестицій для розвитку газової інфраструктури, але цей розвиток повинен співпадати й з упровадженням реформ в Україні.

«Для того, щоб ці інвестиції були стабільними, вони повинні супроводжуватися реформами. І я хочу підтвердити, що з вашою допомогою ми готові рухатися за цим проектом, якнайшвидше», - сказав Ф. де ХУАРО.