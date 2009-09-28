Scania презентує інтегрований дистриб’юторський центр в Україні

2 жовтня відбудеться презентація найбільшого в Україні дистриб’юторського центру вантажної техніки Scania. В рамках презентації пройде прес-конференція за участю перших осіб компанії Scania: президента компанії Scania CV AB Лейфа ОСТЛІНГА, генерального директора «Сканія Україна» Озкана БАРМОРО та комерційного директора «Сканія Україна» Андрія ДАЛЛАКЯНА.

Для компанії Scania розвиток сервісної мережі - один з приорітетних напрямків діяльності. Саме тому щороку відбувається розширення сервісної мережі, збільшується спектр сервісних послуг та покращується якість обслуговування в тому числі завдяки сертифікації сервісних станцій згідно стандартів Scania DOS. Дистриб’юторський центр відкриє президент компанії Scania CV AB Л.ОСТЛІНГ. Церемонію також відвідає Посол Швеції в Україні Стефан ГУЛЛГРЕН та представники Київської обласної державної адміністрації.

Інтегрований дистриб’юторський центр розташований на 50-му кілометрі міжнародної траси E-40. Комплекс включає дилерський центр «Київ-Скан», офіс дистриб’ютора ТОВ “Сканія Україна», лізингову компанію «Сканія Кредит Україна», центральний склад запчастин, виставковий стенд автомобілів та автобусів, національний навчальний центр для механіків і водіїв. Інтегрований центр є серцем комплексної системи продажу та обслуговування транспортних засобів виробництва компанії Scania в Україні.

Сервісний центр знаходиться поблизу перетину міжнародних транспортних та вантажних коридорів, неподалік від Києва, що забезпечує максимальну зручність для клієнтів. Загальна площа центру становить 3,5 гектари, з яких під основні приміщення відведено 4720 кв. м. На виставковому стенді, де клієнти мають змогу випробувати запропоновану техніку, представлено найкращі зразки вантажівок та автобусів Scania. Сервісний центр розраховано на одночасне обслуговування 25 автомобілів.

Презентація відбудеться за адресою: 50-й км траси Київ-Житомир (смт Калинівка Макарівський район Київської області).

Початок прес-конференції – о 14.30. Необхідна акредитація.

О 12:30 відправлятиметься автобус зі ст. метро “Житомирська”.

З питань акредитації звертайтеся до PR-менеджера агентства Cohn&Wolfe Роксолани АВРАМЕНКО, roksolana.avramenko@cohnwolfe.com.ua, (044) 278-56-20, (067) 245-19-15.