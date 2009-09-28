Тимошенко взяла в борг ще $400 мільйонів

Україна 24 вересня одержала від Світового Банку 400 млн. дол. США позики на підтримку фінансового сектору України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні під час зустрічі з віце-президентом Світового Банку в регіони Європи і Центральної Азії Філіппом де ХУАРО.

«Я хотіла б висловити подяку від уряду України за те, що ефективно спрацювали з проведення програми підтримки фінансового сектору України, і ми одержали 24 (вересня – УНІАН) якраз ті фінансові ресурси, які були заплановані. Це надзвичайно важливо для підтримки банківської системи України», - сказала голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня рада директорів Світового Банку затвердила надання для України першої позики в розмірі 400 млн. дол. США в рамках Програми позики на реабілітацію фінансового сектору. Термін погашення позики становить 30 років, 5 років – пільговий період. Процентна ставка позики дорівнює шестимісячній ставці Libor для валютної позики плюс плаваюча 0,17%. Погашення планується здійснювати рівними частинами.