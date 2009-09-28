Виборчкомам на президентських виборах доведеться працювати безплатно?

Відсутність затвердженого державного бюджету на 2010 рік не вплине на проведення виборів Президента України, однак може призвести до затримок з виплатами заробітної плати членам виборчих комісій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА.

За її словами, цього року на рахунку Центрвиборчкому є 712 млн. грн. на організацію виборів Президента. Левова ж частка витрат припадає на 2010 рік – у бюджетному запиті ЦВК зазначила 1 млрд. 272 млн. грн. на організацію виборчої кампанії.

При цьому, за словами Ж.УСЕНКО-ЧОРНОЇ, 80% витрат, а саме 1,1 млрд. грн. - це витрати на заробітну плату членам виборчих комісій.

ЦВК розрахувала цю суму виходячи з того, що кандидатів у Президенти буде 30 осіб, а членів виборчих комісій - близько 2 мільйонів.

Враховуючи труднощі з ухваленням бюджету на наступний рік, зазначила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА, ЦВК намагатиметься максимально використати можливості бюджету цього року і профінансувати закупівлю необхідних товарів та послуг. Також цього року, за її словами, буде оплачено друк виборчих бюлетенів.

«ЦВК профінансує закупівлю товарів та послуг, натомість постраждають безпосередньо члени виборчих комісій, тому що дефіцит зрештою торкнеться якраз тієї частини, яка передбачена на фінансування заробітних плат членів виборчих комісій», – сказала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА. При цьому вона додала, що в ЦВК не хотіли б, щоб так сталося.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА зауважив, що найбільш напружена робота у виборчих комісіях припаде на новорічні та різдвяні свята, і більшості членам виборчих комісій доведеться працювати. У зв’язку з цим він звернувся до майбутніх членів виборчих комісій з проханням з розумінням поставитися до виконання своїх обов’язків і якнайефективніше забезпечити проведення виборів.