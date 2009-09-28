Литвин: арбітром щодо продажу ОПЗ може бути лише Конституційний Суд

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає категорично проти приватизації Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Вінниці під час брифінгу в рамках свого робочого візиту до області.

За словами В.ЛИТВИНА, він є противником того, аби в умовах кризи на продаж виставлялися якісь об’єкти.

Крім того, додав спікер, неправильно, аби приватизація здійснювалася під певні політичні домовленості.

За словами голови ВР, це стосується не тільки Одеського припортового заводу, але й всіх інших об’єктів, які можна приватизувати.

Говорячи конкретно про ОПЗ, В.ЛИТВИН зауважив, що подобається уряду чи ні, але сьогодні є указ Президента, який призупинив постанову Кабміну щодо приватизації ОПЗ.

«А якщо дію призупинено, то арбітром може виступити виключно Конституційний Суд. А якщо так, то продажу не потрібно здійснювати. Я взагалі категоричний противник того, щоб його (ОПЗ – УНІАН) продавали», - сказав спікер.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна призначив на 29 вересня конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Стартова ціна пакета становить 4 млрд. грн.

17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом призупинив дію положень постанови Кабінету міністрів, якими передбачено проведення приватизації ВАТ "Одеський припортовий завод". У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, попри Указ Президента.

Окружний адміністративний суд Києва своїми рішеннями призупинив проведення конкурсу з приватизації Одеського припортового заводу.