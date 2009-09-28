Працівники приватних підприємств - на голодному пайку через Тимошенко?

Пенсії в Україні виплачуються вчасно завдяки авансовим податковим платежам підприємств, а не надлюдським здібностям прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Про це заявив голова Рівненської обласної державної адміністрації, член політради «Нашої України» Віктор МАТЧУК в інтерв’ю сайту RAZOM.

За його словами, підприємства, які заплатили авансом податки, зараз не мають можливості виплачувати зарплатні своїм працівникам. Така ситуація – це бомба уповільненої дії, адже вчасна виплата пенсій, незважаючи на запевнення Ю.ТИМОШЕНКО, - явище тимчасове.

В.МАТЧУК стверджує, що щомісяця надходження до Пенсійного фонду зменшуються, виплати пенсій здійснюються за рахунок використання бюджетних коштів, які б мали спрямовуватися на інші цілі – для покращення інфраструктури, будівництва лікарень та шкіл.

Причиною зменшення надходжень до ПФ «нашоукраїнець» називає й те, що підприємства не отримують відшкодування ПДВ: «Таким станом речей занепокоєний Президент України Віктор ЮЩЕНКО. Він зініціював створення спеціальної комісії, яка б невідкладно розглянула питання, пов’язані із загрозами, які несе у собі невчасне відшкодування податку на додану вартість».

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня В.ЮЩЕНКО зобов’язав СБУ та Генеральну прокуратуру з наступного тижня провести тотальну перевірку щодо відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

«Я на сьогодні володію інформацією, коли невідкомпенсоване ПДВ перевищило 20 млрд. грн. …Я просив би вас, Олександр Іванович і Валентин Олександрович, щоб ми з наступного тижня провели тотальну перевірку компенсації ПДВ в усіх регіонах», - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому він висловив думку, що для того, аби отримати відшкодування ПДВ, треба бути членом певної політичної сили або депутатом від неї.

Також Президент негативно висловився щодо стягнення податків наперед. За його словами, на сьогодні сума цих податків сягнула вже 15 млрд. грн. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що представники і малого, і великого бізнесу в цьому питанні й в інших повинні знайти підтримку органів прокуратури.