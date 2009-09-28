Литвин знає, що робити, щоб депутати під трибуною не лежали

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний у необхідності розробки механізму відкликання народних депутатів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це В.ЛИТВИН заявив у понеділок на прес-конференції у Вінниці.

«Тоді під трибуною лежати не будуть, скоріш, лежатимуть у міністра фінансів, аби отримати підтримку для свого округу», - зазначив він.

При цьому, вважає В.ЛИТВИН, вибори ж до Верховної Ради, як компроміс, мали б відбуватися за відкритими списками.

Також спікер виступає за внесення змін до закону про вибори до місцевих рад, які, на його думку, повинні відбуватися виключно за мажоритарною системою.

Відповідаючи на запитання журналістів, керівник парламенту не виключив можливості проведення виборів до місцевих рад разом з дочасними виборами до Верховної Ради України.

На запитання, чи піде голова ВР у відпустку на час президентської кампанії, В.ЛИТВИН не виключив такої можливості, але зазначив, що підписи під законами, які приймають народні депутати, може ставити лише керівник парламенту. «Як краще буде для справи, для державної справи, так я і поступатиму», - сказав В.ЛИТВИН, додавши, що для нього головне - «бути почутим».

В.ЛИТВИН заявив, що у ситуації, «коли країна гине, і за рівнем ВВП відкинута на п`ять років назад», він готовий вживати максимально можливих заходів, аби повернути процеси в країні в передбачуване, прогнозоване річище. «Влада повинна йти і слухати людей, у яких маса проблем, починаючи з рівня пенсійного забезпечення, безробіття серед молоді, вкрай низького рівня охорони здоров`я, космічних цін на ліки. Людей непокоять ціни на основні продукти харчування та їхня якість», - сказав керівник парламенту, зазначивши, що все це він чує, спілкуючись з людьми.

Саме тому, наголосив В.ЛИТВИН Верховна Рада повинна працювати і ухвалювати результативні рішення.

У цьому контексті спікер наголосив на необхідності ухвалення держбюджету на наступний рік, який «потрібен для України», бо, на його думку, переможець президентських виборів обов`язково змінюватиме бюджет, причому не у бік підвищення соціальних стандартів.

В.ЛИТВИН вкотре озвучив свою ініціативу про проведення спеціального засідання парламенту за участю керівництва держави і Національного банку України. «Сьогодні, як ніколи, потрібна розмова про те, що відбувається в країні і що треба робити», - сказав він. За словами керівника парламенту, він вже вніс відповідний проект постанови щодо проведення такого засідання.

Під час робочої поїздки В.ЛИТВИН спілкувався з жителями міст Теплик і Ладижин, поклав квіти до могили М.Леонтовича у селі Марківка Теплицького району Вінницької області.

Як повідомлялося раніше, 28-29 вересня голова Верховної Ради відвідує з робочою поїздкою Вінницьку та Хмельницьку області.