Тимошенко визначилась з кандидатурою міністра транспорту

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на найближчому засіданні Кабінету міністрів запропонує до затвердження на посаду виконуючого обов`язки міністра транспорту та зв`язку кандидатуру Леоніда КОСТЮЧЕНКА.

Про це повідомило «Лівому берегу» поінформоване джерело в оточенні першого віце-прем`єра Олександра ТУРЧИНОВА.

Зокрема, за словами співрозмовника газети, «Юлія ТИМОШЕНКО погодилася на те, щоб на найближчому засіданні Кабміну в.о. міністра транспорту та зв`язку було затверджено Леоніда КОСТЮЧЕНКА».

Певним чином про це, пише видання, свідчить публічна подяка прем`єра на засіданні Кабміну Л.КОСТЮЧЕНКУ за його допомогу в перевезенні учасників з’їзду сільських і селищних голів, а також його участь у поїздці прем`єра до Одеси, де вирішувалися проблемні питання портів.

Л.КОСТЮЧЕНКО вже працював міністром транспорту в 1998-2000 роках. Зараз Л.КОСТЮЧЕНКО є керівником ТОВ АсМАП, що об`єднує 2 тис. міжнародних перевізників. Засновниками ТОВ є 5 компаній, близьких до Л.КОСТЮЧЕНКА.