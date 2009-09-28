Азаров живе на дачі, але не своїй

У Партії регіонів заявляють, що у члена партії, народного депутата України Миколи АЗАРОВА немає у власності державної дачі, в чому його 25 вересня звинуватила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН заявили в прес-службі Партії регіонів.

«Її бездоказове звинувачення, зроблене в прямому ефірі, служило тільки одній меті – відвернути увагу телеглядачів від існуючих прорахунків і провалів у соціально-економічній ситуації країни», - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня в ефірі телеканалу «Україна» Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала М.АЗАРОВУ відмовитися від державної дачі, яку він, за її словами, отримав під час роботи в попередньому уряді на посаді першого віце-прем`єр-міністра.

«З вами, Микола Янович, я не про економіку говоритиму. Будь ласка, коли йшли з посади в уряді, хто вам дав право державну дачу з собою забирати? Ви поверніть її, а потім ставте мені питання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Представник Партії регіонів, у свою чергу, сказав, що «до приватизації державної дачі» не має відношення. «Так, я там живу на державній дачі, як і багато інших. Буде у вас право – будь ласка, виселяйте. Ви вже намагалися виселити», - сказав він.